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موفد فرانس24 إلى مالي: مظاهرات في باماكو للتنديد بـ"الوجود الفرنسي" و"أفريكوم" تؤكد وجود عناصر مجموعة "فاغنر" في البلاد

موفد فرانس24 إلى مالي أشرف عبيد. © فرانس 24

قال موفد فرانس24 إلى باماكو، أشرف عبيد إن عشرات المحتجين توافدوا على ساحة الاستقلال في العاصمة المالية إضافة إلى قافلة تضم الآلاف جابت المدينة تلبية لدعوات جمعيات مدنية للتظاهر السبت، تنديدا بالوجود الفرنسي العسكري في مالي والمطالبة برحيل قوة برخان وتعويضها بالجيش الروسي أو بمجموعة فاغنر. وتتزامن المظاهرات مع إعلان قيادة القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" -هو الأول من نوعه- عن وجود عناصر من شركة فاغنر العسكرية الروسية في البلاد.