مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف معسكر قوة برخان في غاو بمالي

قُتل العميد ألكسندر مارتن، من فوج المدفعية 54 في هييريس، في 22 كانون الثاني/يناير في مالي في هجوم بقذائف الهاون.

أعلن الإليزيه في بيان، الأحد، مقتل جندي فرنسي في مدينة غاو بمالي إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر قوة برخان بعد ظهر السبت. وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك بمنطقة الساحل منذ العام 2013 إلى 53. والثلاثاء الماضي، أصيب أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

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قال الإليزيه الأحد إن جنديا فرنسيا قتل السبت في مالي إثر هجوم بقذائف هاون استهدف معسكر قوات برخان في غاو.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج المدفعية الـ54 لهييريس، مؤكدة "التأثر الكبير" للرئيس إيمانويل ماكرون. وأشارت إلى "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

وجرح الثلاثاء أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

وشهدت القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل في 2021 مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في معارك، ومقتل جندي فرنسي في حادث.

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وتتواجد قوة برخان لمكافحة الجهاديين في مالي منذ 2014 وتمتد مهمتها إلى الساحل.

وتتهم فرنسا مالي باستخدام خدمات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، في حين تنظم فرنسا وجودها العسكري في البلاد.

ويتعيّن على فرنسا "إيجاد الطريق" لمواصلة هدف مكافحة الجهاديين في غرب أفريقيا، وذلك في ظل الأزمة المفتوحة مع المجلس العسكري في مالي، بحسب ما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس.

فرانس24/ أ ف ب

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