الرئيس الفرنسي يدين الانقلاب في بوركينا فاسو ويؤكد أن الهدوء يسود حاليا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس في 21 أيار/مايو 2021.

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو الذي أطاح مساء الاثنين بالرئيس روك كابوري، وأكد أن الهدوء ساد البلاد في الساعات الأخيرة. وأضاف ماكرون أن الحكومة الفرنسية تتابع تطور الأحداث هناك عن كثب. وكان عسكريون أعلنوا عبر التلفزيون الرسمي الاثنين استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد. وشهدت بوركينافاسو الأحد إطلاق نار في عدة ثكنات وقواعد عسكرية نفذه جنود مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الجهادية.

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أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو وقال إن الوضع في البلد الواقع بغرب أفريقيا بدا هادئا في الساعات القليلة الماضية.

وقال ماكرون للصحافيين أيضا خلال جولة في وسط فرنسا إنه تم إبلاغه بأن روك كابوري رئيس بوركينا فاسو المخلوع "بصحة جيدة" ولا يتعرض لخطر. وذكر ماكرون أن حكومته تتابع الوضع "دقيقة بدقيقة".

وكان عسكريون في بوركينا فاسو قد أعلنوا عبر التلفزيون الرسمي مساء الاثنين أنّهم أطاحوا بالرئيس روك كابوري واستولوا على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنّهم قرّروا حلّ الحكومة والبرلمان وإغلاق حدود البلاد وتعليق العمل بالدستور.

وشهدت البلاد الأحد إطلاق نار في عدة ثكنات وقواعد عسكرية نفذه جنود مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الجهادية.

فرانس 24 / رويترز/أ ف ب

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