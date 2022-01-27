الدانمارك ستسحب جنودها من مالي بطلب من "جنرالات الانقلاب"

جنود فرنسيون في قوات تاكوبا الخاصة في قاعدة ميناكا العسكرية في مالي في07 كانون الأول/ديسمبر 2021.

بناء على طلب من المجلس العسكري الحاكم في مالي، قررت الدانمارك سحب جنودها من هذا البلد الأفريقي، وفق ما أعلنه وزير الخارجية يبيه كوفود في مؤتمر صحافي، قال فيه إن قوات بلاده "غير مرحب بها من جنرالات الانقلاب". وكان المجلس العسكري قد طلب من الدانمارك الاثنين أن تستدعي "فورا" كتيبتها التي وصلت مؤخرا إلى مالي في سياق الحرب على الإرهاب.

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ستبدأ الدانمارك في سحب كتيبتها التي نشرت حديثا في مالي وتضم نحو 100 جندي، وفق ما أعلنته الخميس، تلبية لطلب ملح من المجلس العسكري الحاكم في هذه الدولة الأفريقية.

وأوضح وزير الخارجية الدانماركي يبيه كوفود في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع في البرلمان: "أصدر جنرالات الانقلاب بيانا أكدوا فيه أن الدانمارك غير مرحب بها في مالي"، في إشارة إلى طلبات متكررة من القيادة في مالي. وأضاف "بالطبع نحن لا نقبل بذلك. ولذا قررنا أيضا... إعادة جنودنا إلى الوطن".

وتابع "نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة. مع الأسف نحن نراها لعبة لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديمقراطية".

وكان المجلس العسكري قد طلب من الدانمارك الاثنين أن تستدعي "فورا" كتيبتها التي وصلت مؤخرا إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد الجهاديين.

وكررت الحكومة المالية التي يهيمن عليها الجيش الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في آب/أغسطس 2020، ليل الأربعاء الخميس طلبها في بيان.

فرانس24/ أ ف ب

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