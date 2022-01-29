إقليم تيغراي الإثيوبي: نحو 40% من السكان يعانون "من نقص حاد في الغذاء" وتراجع في الأنشطة الإنسانية

يعاني نحو 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي "نقصا حادا في الغذاء" وفق ما أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة. ويواجه الإقليم الغارق في العنف من نقص كبير في المساعدات الإنسانية وصعوبة إيصالها بسبب نقص الوقود.

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أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة أن نحو 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من "نقص حاد في الغذاء" في الإقليم الغارق في نزاع منذ قرابة 15 شهرا، وتفاقم هذا الوضع المأساوي بسبب تقليص الأنشطة الإنسانية في المنطقة جراء نقص الوقود وتجدد القتال مما يحد من إمكانيات إيصال المساعدات.

من جهته أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في وقت سابق الجمعة، أن المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية قد استنفدت مخزونها من الوقود مما اضطرها إلى "تسليم الإمدادات والخدمات الإنسانية القليلة المتبقية سيرا".

واستنادا لآخر تقييم للوضع الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي، يعاني 83% من سكان تيغراي من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم "13% من الأطفال دون سن الخامسة ونصف النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية".

وتضمن بيان للمنظمة الأممية أن "العائلات تستنفد كل الوسائل لإطعام نفسها، ويلجأ ثلاثة أرباع السكان إلى استراتيجيات تأقلم قاسية للبقاء على قيد الحياة. (...) تزداد النظم الغذائية فقرا مع نفاد الإمدادات الغذائية وتعتمد العائلات بشكل شبه حصري على الحبوب، مع الحد من الحصص وعدد الوجبات التي يأكلونها كل يوم".

فيما نبه برنامج الأغذية العالمي من تدهور الوضع الغذائي في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين اللتين تضررتا بشدة من القتال في الأشهر الأخيرة.

وأفاد مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا في البيان "يقوم برنامج الأغذية العالمي بكل ما في وسعه لتيسير عبور قوافل الغذاء والأدوية خطوط القتال. لكن إذا استمرت المعارك فمن الضروري أن توافق جميع أطراف النزاع على هدنة إنسانية وعلى ممرات للنقل حتى تصل الإمدادات إلى ملايين الأشخاص المحاصرين بالجوع".

ويذكر أن القتال اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في شمال إثيوبيا بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في تيغراي الذي اتهمه بتنظيم هجمات على قواعد للجيش.

ويخضع إقليم تيغراي الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة منذ ستة أشهر لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي".

فرانس24/ أ ف ب

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