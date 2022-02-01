إطلاق نار كثيف في محيط مقر الحكومة بعاصمة غينيا بيساو

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صورة تم التقاطها في 6 نوفمبر 2019، تظهر القصر الحكومي أثناء انعقاد مجلس الوزراء في بيساو.

سمع دوي أعيرة نارية كثيفة قرب مقر الحكومة في غينيا بيساو حيث شوهد مسلحون يحاصرون هذا المقر الذي من المفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء نونو غوميز نابيام فيه للمشاركة بجلسة استثنائية لمجلس الوزراء. وطالب المسلحون المواطنين بالابتعاد عن محيط القصر بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية. وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان "محاولة انقلابية" في هذا البلد وطالبت العسكريين "بالعودة إلى ثكناتهم".

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أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في غينيا بيساو بسماع دوي أعيرة نارية غزيرة بعد ظهر الثلاثاء قرب مقر الحكومة في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا وذي التاريخ السياسي المضطرب.

وأشار المراسلون إلى أن رجالا مدججين بالسلاح يحاصرون مقر الحكومة حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء نونو غوميز نابيام يشاركان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء. ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن سبب إطلاق النار.

وطلب المسلحون المنتشرون في محيط مقر الحكومة في ضاحية المدينة قرب المطار، من الناس الابتعاد. وأكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن مسلحا شهر سلاحا في وجهه طالبا منه مغادرة المكان.

وشهدت المناطق المحيطة فرارا للسكان. وخلت الأسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها. وتجوب مركبات عسكرية الشوارع.

وسارعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشجب "محاولة انقلابية" قالت إن غينيا بيساو تشهدها، وطلبت من العسكريين "العودة إلى ثكناتهم".

وقالت المنظمة شبه الإقليمية في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "إيكواس تشجب محاولة الانقلاب وتحمل العسكريين مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسكوكو إمبالو وأعضاء حكومته".

وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "الوقف الفوري" للقتال في بيساو و"الاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد".

فرانس24/ أ ف ب

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