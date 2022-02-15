السودان: مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص في احتجاجات جديدة ضد حكم العسكر شارك فيها الآلاف

متظاهرون خلال مسيرة من الخرطوم بحري إلى أم درمان ضد الانقلاب العسكري. السودان في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021.

لقي متظاهران الاثنين مصرعهما بالرصاص في احتجاجات جديدة، شارك فيها الآلاف، بالخرطوم ومناطق أخرى من السودان، ليصل عدد القتلى إلى "81 شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة"، حسب ما أعلنته "لجنة أطباء السودان المركزية" الرافضة لحكم العسكر. وتنفي الشرطة استخدام الرصاص ضد المتظاهرين. وأعلنت من جانبها في بيان إصابة "102 من أفرادها بإصابات بالغة وآخر بطلق ناري". وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

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أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" الرافضة لحكم العسكر عن مقتل متظاهرين اثنين في احتجاجات جديدة بالخرطوم الاثنين. وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر في بيان "ارتقت قبل قليل روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد (..) أثناء مليونية 14 فبراير (شباط) بمواكب مدينة أم درمان المتوجهة نحو البرلمان".

وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان سابق الاثنين مقتل "شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر" الرئاسي.

وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك أن حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى "81 شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة".

ومساء أعلنت الشرطة السودانية في بيان إصابة "102 من أفراد الشرطة بإصابات بالغة وآخر بطلق ناري في قدمه".

وخرج آلاف السودانيين الاثنين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر، وتصدت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بأن المظاهرات جرت في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وحمل المحتجون في الخرطوم أعلاما سودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن"، بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب.

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطا طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

مطالب المحتجين

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وقال المتظاهر خالد محمد لوكالة الأنباء الفرنسية: "نطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق ولفقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أوقف الكثير من الناشطين التابعين لـ"لجان المقاومة"، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.

وقال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان الاثنين إن "عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم".

وأضاف التجمع الذي لعب دورا بارزا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019 أن "أعمار المعتقلين إجمالا تراوح بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة".

وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن عددا من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم "دخلوا اليوم في إضراب عن الطعام رفضا للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن".

وأضافت أن بعض المعتقلين سجنوا "دون أي تهمة حتى، والآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض للمزيد من الأذى النفسي والجسدي".

وأعادت الشرطة الأحد توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه وكالة الأنباء الفرنسية.

والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

مبادرة الأمم المتحدة

أكد مجلس السيادة السوداني في بيان الاثنين تسلم البرهان دعوة رسمية لزيارة دولة الامارات موجهة من رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر سفيره في الخرطوم.

وكانت الإمارات قد رحبت مع مصر والسعودية بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان البرهان قد أكد في مقابلة تلفزيونية السبت أن تحقيقات تجرى لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهرين.

وأضاف رئيس مجلس السيادة "أنا شخصيا مستعد لتحمل هذه المسؤولية كاملة إذا كنت أنا وجهت أو أصدرت تعليمات بملاحقة أي من المتظاهرين أو قتلهم". وتابع "أنا مستعد أن أقدم كل شيء في سبيل معرفة هذه الحقيقة".

وأعلن مجلس السيادة السوداني في بيان قيام البرهان بتعيين وزير مكلف للدفاع هو الفريق ركن يس إبراهيم يس.

فرانس24/ أ ف ب

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