القمة الأوروبية-الأفريقية السادسة تتواصل في بروكسل غداة إعلان فرنسا انسحابها العسكري من مالي

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تتواصل أشغال القمة السادسة للاتحادين الأوروبي والأفريقي في بروكسل الجمعة مع إصرار الطرفين على ضرورة وضع صيغة جديدة للشراكة والعلاقات بينهما على ضوء التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة، ومن بينها الانسحاب العسكري الفرنسي والأوروبي من مالي وما يترتب عنه من تقلبات إستراتيجية. وقد شدد رئيس الاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، على أن أفريقيا "تغيرت كثيرا"، مقترحا تثبيت برنامج جديد "يتكيف مع التغييرات الجارية".

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يتواصل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في الاتحاد الأفريقي الجمعة في بروكسل لليوم الثاني والأخير في قمة تسعى "لإعادة صوغ العلاقة" وخوض التحديات المشتركة.

ويلتقي أربعون من قادة الدول البالغ عددها 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي نظراءهم في الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه الشراكة الجديدة القائمة على "التبادل والتقاسم".

مداخلة موفد فرانس24 من بروكسل 02:50

وتقدم رئيس الاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، بمساهمة في شكل ثمانية مقترحات، مشددا على أن القارة السمراء "تغيرت كثيرا"، وأن هناك حاجة ماسة لتثبيت "برنامج جديد يتكيف مع التغييرات الجارية".

القمة الأوروبية-الأفريقية السادسة تتواصل في بروكسل رئيس الاتحاد الأفريقي، السنغالي ماكي سال، في بروكسل، 18 فبراير/شباط 2022. © رويترز 01:41

وتتزامن هذه القمة مع إعلان فرنسا وشركاءها الأوروبيين الخميس، انسحاب باريس العسكري من مالي بعد تسع سنوات من مكافحة الجهاديين.

فرانس24/ أ ف ب

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