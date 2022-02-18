مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها "فورا" وماكرون يؤكد أن سحب القوات سيكون "بطريقة منظمة"

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تستعد عربات غريفون المدرعة من عملية برخان للمغادرة للدورية الأخيرة قبل حفل تسليم قاعدة برخان العسكرية للجيش المالي، في تمبكتو، في 14 ديسمبر 2021.

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي من فرنسا سحب قواتها "فورا"، وفق بيان أعلن الجمعة عبر التلفزيون الوطني. من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سحب بلاده لقواتها من مالي سيكون "بطريقة منظمة"، "تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد".

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دعت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو الجمعة فرنسا لسحب جنودها "فورا" من مالي غداة إعلان باريس وشركائها انسحابا على مراحل في الأشهر المقبلة.

وتضمن بيان تلي عبر التلفزيون الوطني أن الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون الانقلابيون الكولونيل عبدالله مايغا يعتبر إعلان الانسحاب الفرنسي" انتهاكا فاضحا" للاتفاقات بين البلدين. وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي مدة تسع سنوات في مالي "لم تكن مرضية".

وردا على دعوة المجلس العسكري، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي "بطريقة منظمة".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي بعد قمة في بروكسل إن "الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد". وأضاف "لن أساوم لأي لحظة" على أمنهم.

فرانس24/ أ ف ب

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