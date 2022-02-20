رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن رسميا إطلاق عملية إنتاج الكهرباء في سد النهضة

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موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير في جوبا، إثيوبيا، في 19 فبراير/شباط 2022

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا الأحد عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق ، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وبدأ السد الأحد بتوليد 375 ميغاواط من الكهرباء من إحدى توربيناته، وفقا لوسائل إعلام إثيوبية رسمية. وتقدر قيمة السد بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط.

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بدأ سد النهضة الأحد عملية إنتاج الكهرباء على النيل الأزرق، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورفقة مسؤولين رفيعي المستوى، وبعد جولة في محطة توليد الطاقة، ضغط آبي على مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

"ليس للإثيوبيين فحسب"

وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح "هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون لكن ليس للإثيوبيين فحسب بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة".

وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 في المئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، بدأ توليد 375 ميغاواط من الكهرباء من إحدى توربيناته الأحد.

فرانس24/ أ ف ب

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