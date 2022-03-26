مجموعة "إيكواس" تبقي عقوباتها على مالي بعد تأخر عملية إعادة السلطة للمدنيين

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جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يلقي البيان الختامي للقمة الاستثنائية للإيكواس.أكرا، غانا في 25 مارس/آذار 2022.
جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يلقي البيان الختامي للقمة الاستثنائية للإيكواس.أكرا، غانا في 25 مارس/آذار 2022. © رويترز.
نص: فرانس24 تابِع
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قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع استثنائي لها الجمعة في غانا، الإبقاء على عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخر عملية إعادة السلطة للمدنيين. أما بخصوص الوضع في غينيا، فتوعدت بمعاقبتها إن لم تقدم "جدولا زمنيا مقبولا لانتقال" السلطة قبل نهاية أبريل/نيسان، كما هددت بفرض عقوبات على بوركينا فاسو في حال عدم إفراجها عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه بحلول 31 مارس/آذار.

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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع لها الجمعة في أكرا في غانا، إبقاء عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخر عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.

كما قررت المجموعة معاقبة غينيا في حال لم تقدم "جدولا زمنيا مقبولا لانتقال" السلطة قبل نهاية أبريل/نيسان 2022، ومعاقبة بوركينا فاسو أيضا في حال لم تفرج عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه بحلول 31 مارس/آذار 2022، حسبما جاء في البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول مجموعة إيكواس.

وتشهد مالي وبوركينا فاسو وغينيا أزمات سياسية وأمنية، وكانت جميعها مسارح لانقلابات عسكرية منذ أغسطس/آب 2020. 

وتمارس مجموعة إيكواس حاليا ضغطا على المجالس العسكرية الحاكمة لإعادة السلطة إلى المدنيين سريعا، وسبق لها أن علقت عضوية الدول الثلاث. 

 

فرانس24/ أ ف ب

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