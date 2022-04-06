ما هي كواليس العملية العسكرية التي أدت لوقوع مجزرة في مورا وسط مالي؟

05:22 وسيم نصر صحافي متخصص في الحركات الجهادية © شاشة فرانس24

أعلن وسيم نصر صحافي متخصص في الحركات الجهادية بفرانس24 أن الهدف من عملية مورا من قبل القوات المالية كان قتل أو اعتقال محمد كوفا، وهو من قيادات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، وقد أتت هذه العملية بدعم من 100 مقاتل روسي. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قدد نددت بإعدام 300 مدني مالي بدون محاكمات في نهاية مارس/آذار في منطقة وسط البلاد على أيدي جنود ماليين ومقاتلين أجانب يشتبه بأنهم روس اشتبهوا بأن بعضا من الضحايا جهاديون.