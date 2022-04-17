الجيش المالي يعلن القضاء على نحو "12 إرهابيا" بينهم قيادي فرنسي تونسي

جنود ماليون أثناء دورية مع قوة تاكوبا الجديدة قرب حدود النيجر. دانسونغو بمالي في 23 أغسطس / آب 2021.

تمكنت القوات المالية من القضاء على نحو "12 إرهابيا" ضمنهم جهادي فرنسي تونسي إثر غارتين جويتين نفذتا الخميس وسط البلاد، حسبما أعلنت قيادة الأركان في بيان السبت. وأشارالجيش المالي إلى أن العملية أتاحت تحييد كوادر من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة ويقودها إياد أغ غالي، وأنها تمت بناء على "معلومات فنية دقيقة جدا".

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أعلن الجيش المالي مساء السبت أنه قضى على نحو "12 إرهابيا" بينهم "كادر" جهادي فرنسي-تونسي، وذلك في غارتين جويتين نفذتا الخميس في وسط البلاد.

وفي السياق، قالت قيادة الأركان في بيان إن القوات المسلحة المالية "حيدت عبر عمليتين جويتين في 14 أبريل/نيسان 2022 نحو 12 إرهابيا في غابة غانغيل على بعد حوالي 10 كيلومترات" من منطقة مورا.

وأضاف البيان أن "هذه الضربات أتاحت تحييد بعض من كوادر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الجهادية المرتبطة بالقاعدة ويقودها إياد أغ غالي، و"من بينهم سمير البرهان، وهو كادر إرهابي تونسي فرنسي يتحدث الفرنسية والعربية".

وقال الجيش إنه تحرك "على أساس معلومات فنية دقيقة جدا تفيد بوجود تجمع للإرهابيين" الذين حضروا بحسب قوله "لرفع الروح المعنوية" لمقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين و"تزويدهم بدعم مالي ولوجستي طال انتظاره".

فرانس24/ أ ف ب

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