نيجيريا: مقتل 80 شخصا على الأقل في انفجار بمصفاة للنفط جنوب البلاد

قتل 80 شخصا على الأقل في انفجار وقع بمصفاة للنفط في جنوب نيجيريا، قالت السلطات المحلية إنها مخالفة للقانون وبأن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وتعد تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.

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أعلنت السلطات النيجيرية الأحد مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط جنوب البلاد، والحصيلة مهددة بالارتفاع.

ووقع الانفجار في وقت متأخر الجمعة في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط في نيجيريا، بحسب الشرطة.

وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان لوكالة الأنباء الفرنسية "عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع"، مضيفا أن العدد قد يرتفع أكثر.

وصرح "علمنا بوجود العديد من الجثث في الأحراش والغابات القريبة جراء محاولة بعض مشغلي (المصفاة) بشكل غير شرعي والمسؤولين عنهم الهروب إلى مكان آمن".

فقر في بلد يعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا

وأوضح ناجي أن عددا من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من مئة شخص قتلوا في الانفجار.

وتعد تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.

ويعاني معظم سكان دلتا النيجر من الفقر على الرغم من أن بلدهم يعد أكبر منتج للنفط على مستوى القارة، إذ ينتج حوالى مليوني برميل يوميا.

فرانس24 /أ ف ب

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