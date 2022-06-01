مالي: كيف وسع تنظيم "الدولة الإسلامية" منطقة نفوذه على الحدود مع النيجر؟

05:53 تنظيم "الدولة الإسلامية" يشكل منطقة عسكرية على الحدود بين مالي والنيجر. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يواصل تنظيم "الدولة الإسلامية" توسيع منطقة نفوذه في المنطقة الحدودية ما بين مالي والنيجر، حيث سيطر على عدد من القرى وحول عددا منها إلى مخيمات تؤوي جرحاه وجنوده بعد المعارك الطاحنة مع عدد من الفصائل أبرزها حركة خلاص أزواد. ويقول الصحافي المختصص في الجماعات الجهادية في فرانس24 وسيم نصر إن تكرار الهجمات والمجازر أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من قبائل المنطقة شمالا أو إلى النيجر المجاور تاركين ورائهم مواشيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.