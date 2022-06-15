غرق جنديين مغربيين من القوات الأممية المنتشرة بأفريقيا الوسطى في أحد الأنهار

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عدد من جنود القوة الاممية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى بأحد أحياء العاصمة بانغي.

غرق عنصران مغربيان من القوات الأممية خلال استحمامهما في نهر بجمهورية إفريقيا الوسطى التي تجتاحها حرب أهلية والتي تنشر فيها المنظمة الدولية قوة لحفظ السلام منذ ثماني سنوات. وتضم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى 14400 جندي وأكثر من ثلاثة آلاف شرطي بميزانية سنوية تتجاوز مليار دولار.

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لاقى عنصران مغربيان من القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة حتفهما غرقا خلال استحمامهما في نهر في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي تنشر فيها المنظمة الدولية قوة لحفظ السلام منذ 2014 .

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو لوكالة الأنباء الفرنسيه إنه "حادث مؤسف". وأضاف أن العسكريين المغربيين "لقيا حتفهما غرقا خلال استحمامهما في نهر" رافاي الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة بانغي قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وغرقت جمهورية أفريقيا الوسطى التي تصنفها الأمم المتحدة ثاني أقل دول العالم تطورا في حرب أهلية دامية بعد انقلاب عسكري حصل في 2013. ورغم أن هذه الحرب لم تنته فإن حدتها تراجعت بشكل كبير منذ ثلاث سنوات مع أن أجزاء كاملة من أراضي البلاد لا تزال خارجة عن سيطرة السلطة المركزية.

وتضم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى 14400 جندي وأكثر من ثلاثة آلاف شرطي وتُعد العملية الأممية الأكثر كلفة على الإطلاق إذ تتجاوز ميزانيتها السنوية مليار دولار. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تم تجديد ولاية هذه القوة لمدة عام واحد.

فرانس24/ أ ف ب

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