فرنسا تعلن اعتقال مسؤول كبير في تنظيم "الدولة الإسلامية" بمالي

جنود من قوة "بارخان" الفرنسية أثناء مغادرتهم لقاعدة غوسي العسكرية في مالي.

ألقى جنود فرنسيون القبض على مسؤول جهادي كبير في تنظيم "الدولة الإسلامية" في دولة مالي على المنطقة الحدودية مع دخول انسحابهم من هذا البلد مرحلته الأخيرة، وذلك وفقا لهيئة الأركان الفرنسية.

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أعلنت هيئة الأركان الفرنسية الأربعاء أن جنودا فرنسيين اعتقلوا مسؤولا جهاديا كبيرا في تنظيم" الدولة الإسلامية"على المنطقة الحدودية في مالي مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة،.

قال المصدر نفسه "ليل 11 إلى 12 حزيران/يونيو 2022 أدت عملية نفذتها قوة برخان (...) إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في (تنظيم) الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

فرانس24/ أ ف ب

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