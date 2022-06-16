مقتل متظاهر سوداني خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب في العاصمة الخرطوم

قتل متظاهر سوداني بالرصاص الخميس خلال احتجاجات مناهضة للجيش في أجزاء من العاصمة الخرطوم وأم درمان القريبة، بعد أسبوع فقط من اجتماع قادة عسكريين مع التحالف المدني الحاكم السابق لكسر الجمود السياسي الذي تعاني منه السودان منذ الانقلاب العسكري السنة الماضية. وحسب لجنة أطباء السودان، فقد ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات بعد حادث اليوم إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد النظام العسكري بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

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قالت لجنة أطباء السودان المركزية الخميس إن أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، قتل خلال احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل عشرات المحتجين.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم 16 يونيو (حزيران) 2022".

وأوضحت اللجنة أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك الى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وخرج الخميس مئات المحتجين وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة، وفي مدينة أم درمان غرب النيل، إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة وفق شهود عيان.

وفي سنة 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم الرئيس السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان كان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي، غير أن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول البرهان على شركائه المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

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