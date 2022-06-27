القوات المسلحة السودانية تتهم الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني

اتهمت القوات المسلحة السودانية الأحد في بيان الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة من الجنود السودانيين ومدني كانوا أسرى لديه، وأضافت أن الجيش الإثيوبي قام بعرض جثثهم على مواطنيهم، متعهدة بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

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صدر بيان الأحد اتهمت فيه السلطات العسكرية السودانية الجيش الإثيوبي بقتل سبعة جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه. ولم يصدر بعد أي تعليق عن السلطات الإثيوبية بخصوص هذه الاتهامات.

واتهم الجيش السوداني أيضا إثيوبيا بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه". وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن " هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد".

وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا وبناء هذه الأخيرة لسد عملاق من أجل استغلال الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

كما فر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان إثر مناوشات عسكرية في منطقة تزخر بأراض زراعية متنازع عليها تقع على طول الحدود بين البلدين.

فرانس24/ رويترز

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