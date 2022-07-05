60 عاما على استقلال الجزائر

ريبورتاج: قصص محاربين في صفوف حركات التحرر الثورية من جنوب أفريقيا دربتهم الجزائر

01:53 محاربون قدامى تدربوا في الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي المناهض للفصل العنصري © فرانس24

شكل استقلال الجزائر نفحة حياة للحركات الثورية الأفريقية المناهضة للاستعمار، ودعمت الجزائر في ذلك الوقت تلك الحركات. حتى أن نيلسون مانديلا قال إن"الجزائر هي التي جعلتني رجلا". في سنة 1962، نظمت الجزائر أول المعسكرات لتدريب المقاتلين في الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي المناهض للفصل العنصري. مراسلا فرانس24 في جنوب أفريقيا كارولين دوماي وستيفان كارستين التقيا أحد هؤلاء المحاربين القدامى، فحدثهما عن تفاصيل التدريبات التي تلقاها في معسكرات الجزائر في هذا التقرير الذي أعدته للعربية عهد الكلاس.