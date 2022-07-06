السودان: البرهان يعفي أعضاء مجلس السيادة الانتقالي المدنيين من مناصبهم

الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للجيش السوداني، يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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