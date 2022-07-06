السودان: البرهان يعفي أعضاء مجلس السيادة الانتقالي المدنيين من مناصبهم
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نشر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بيانا الأربعاء أعلن فيه أن رئيس المجلس الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.
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أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم بمقتضى مرسوم أصدره الأربعاء، وفق بيان نشره المجلس.
وكان البرهان قد أعلن يوم الإثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.
فرانس24/ رويترز
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