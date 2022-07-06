السودان: البرهان يعفي أعضاء مجلس السيادة الانتقالي المدنيين من مناصبهم

نشرت في:

الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للجيش السوداني، يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للجيش السوداني، يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021. © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

نشر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بيانا الأربعاء أعلن فيه أن رئيس المجلس الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.

إعلان

أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم بمقتضى مرسوم أصدره الأربعاء، وفق بيان نشره المجلس.

وكان البرهان قد أعلن يوم الإثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

 

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR