14 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في اشتباكات قبلية جنوب شرق السودان

مظاهرات ضد الحكم العسكري في أعقاب الانقلاب، الخرطوم، السودان في 10 فبراير/شباط 2022.

أودت اشتباكات بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان بحياة 14 شخصا وإصابة العشرات. وكان النزاع الأهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011 وتضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005. ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، تشهد بعض مناطق السودان، وعلى رأسها إقليم دارفور، نوعا من الفراغ الأمني واضطرابات سياسية واقتصادية مع مظاهرات يشارك فيها الآلاف.

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لاقى 14 شخصا على الأقل حتفهم وجُرح العشرات في اشتباكات قبلية الجمعة بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، بحسب ما أفاد سكان ومسؤولون محليون وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مصدر متابع للوضع في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية رافضا كشف هويته "اليوم (الجمعة) تجددت الإشتباكات بين قبيلتي البرتي والهوسا.. وقتل 14 شخصا من الطرفين في قتال استخدمت فيه الأسلحة النارية". مضيفا أن الإشتباكات نشبت بين القبيلتين قبل أربعة أيام في منطقة قيسان بالولاية المذكورة.

وقال مسؤول طبي بمستشفى الدمازين بالولاية السودانية للوكالة "وصل إلى المستشفى اليوم (الجمعة) أكثر من 40 جريحا بعد أن امتدت المواجهات إلى منطقة ود الماحي".

ووجه المسؤول نداء للتبرع بالدم نتيجة النقص الذي يعانيه مستشفى الدمازين.

وتجدد النزاع الأهلي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011 وتضرر بسببه نحو مليون شخص، بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.

ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، تشهد بعض مناطق السودان، وعلى رأسها إقليم دارفور، نوعا من الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.

صراع على الإدارة المحلية

قال قيادي من قبائل الهوسا "طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية ورفضت (قبائل) البرتي ذلك وتحرشوا بنا".

من جهته، رد قيادي من البرتي قائلا إن "الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا.. كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا".

ودعت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية في بيان الجمعة "الكوادر الطبية والصحية (في النيل الأزرق) إلى الاستجابة السريعة والقيام بواجبهم المهني والأخلاقي رغم شح الإمكانيات".

ولاحظت اللجنة أن "هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمتٍ مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين".

وتوجد منطقة قيسان على الحدود بين السودان مع إثيوبيا وتبعد حوالى ألف كلم جنوب شرق الخرطوم.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.

وتقدر الأمم المتحدة أن 20 مليونا من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة انعدام الأمن الغذائي، وأكثرهم معاناة 3,3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور.

فرانس24/ أ ف ب

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