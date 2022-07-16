مالي: هجوم يسفر عن ستة قتلى بينهم دركيان وشرطي بالقرب من العاصمة باماكو

جندي يقف بجوار أحد المبان المهدمة في باماكو بمالي. 2 سبتمبر/ أيلول 2019.

لقي ستة أشخاص بينهم دركيان وشرطي حتفهم في هجوم نادر قرب العاصمة المالية باماكو، وفق ما أعلنته وزارة الأمن الجمعة. وتم الهجوم ليل الخميس الجمعة بحسب الوزارة "على بعد نحو 70 كيلومترا من باماكو عند حاجز زانتيغيلا على الطريق المؤدي إلى سيغو" وسط البلاد. يحدث هذا في ظل أزمة سياسية وأمنية خطيرة مستمرة منذ اندلاع حركتي التمرد الانفصالية والجهادية في 2012 شمال البلاد.

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نادرا ما تشهد العاصمة المالية هجوما بهذه الجرأة والذي أدى إلى مقتل "ستة أشخاص"، ثلاثة مدنيين وثلاثة من عناصر الأمن إلى جانب جرحين اثنين.

ولم يسبق لهذه المنطقة أن شهدت هجمات إذ بقيت، إلى غاية هذا الهجوم الأخير، في منأى عن العنف المنتشر شمال مالي ووسطها.

وأوضحت وزارة الأمن أن الهجوم في زانتيغيلا نفذه "مسلحون مجهولون".

وكان وزير الأمن الجنرال داود علي محمدين زار زانتيغيلا الجمعة "للاطلاع على الأضرار وإعادة التأكيد على تعليمات السلامة".

للتذكير فقد شهدت مالي الدولة الفقيرة في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطيرة متواصلة منذ العام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي شمال البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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