مالي: المجلس العسكري يأمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام بسبب نشر "معلومات مغرضة"

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قوة حفظ السلام الدولية في مالي. 8 ديسمبر/كانون الأول 2021.

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي الأربعاء بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) أوليفييه سالغادو، متهما إياه بنشر "معلومات مغرضة وغير مقبولة" على شبكة تويتر حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو. ودعاه لمغادرة الأراضي المالية "في غضون 72 ساعة". من جهتها، أشارت أبيدجان إلى أن وجود جنودها ضمن إطار عملية الدعم اللوجستية في "مينوسما" كان "معروفا جيدا بالنسبة للسلطات المالية".

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أفاد المجلس العسكري الحاكم في مالي الأربعاء في بيان صحفي رسمي بأنه أمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) أوليفييه سالغادو، متهما إياه بنشر "معلومات مغرضة وغير مقبولة" على تويتر حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج في باماكو.

وأفاد المجلس بأن الحكومة أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو "دعوة السيد أوليفييه سالغادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية في بيان إن سالغادو أعلن "من دون أي دليل أن السلطات المالية ربما أُبلغت مسبقا بوصول 49 جنديا من ساحل العاج على متن رحلة مدنية إلى المطار الدولي (في باماكو) الأحد 10 تموز/يوليو 2022".

وكانت ساحل العاج طلبت من مالي في 12 تموز/يوليو الإفراج عن عسكرييها الذين قالت إنهم محتجزون "ظلما"، متهمة السلطات المالية بأنها "مرتزقة" تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد. وأشارت إلى أن وجود جنودها ضمن إطار عملية الدعم اللوجستية في "مينوسما" كان "معروفا جيدا بالنسبة للسلطات المالية".

ووفقا لأبيدجان، كان من المقرر أن يتولى هؤلاء الجنود المسؤولية من جنودها الآخرين المنتشرين في مالي كعناصر دعم وطنية. وأوضحت ساحل العاج أن هذه ثامن عملية تناوب للجنود الذين يأتون إلى مالي للقيام بهذه المهمة.

فرانس24/ أ ف ب

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