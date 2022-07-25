الصومال: البرلمان يمنح رئيس الوزراء عشرة أيام إضافية لتشكيل حكومته

المشرعون الصوماليون يصوتون داخل مجلس النواب في مقديشو، الصومال، 1 مايو 2021.

منح البرلمان الصومالي رئيس الحكومة الفيدرالية حمزة عبدي بري الإثنين مدة عشرة أيام إضافية لتشكيل حكومته، وذلك بعد نفاد المهلة القانونية الممنوحة لتشكيل الحكومة. وبرر رئيس الوزراء الجديد التأخير بتشكيل الحكومة، بتأثير العملية الانتخابية الطويلة وما نجم عنها من انعدام للثقة بين الأحزاب، ولاستشارة مختلف المسؤولين السياسيين في البلد وفي المجتمع المدني.

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أعطى البرلمان الصومالي رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وقتا إضافيا لمدة عشرة أيام لتشكيل حكومته التي ينتظر أن تكون بارقة أمل لإرساء استقرار سياسي يحتاجه البلد الذي تعصف به النزاعات والحروب الأهلية منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.

وعيّن الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود في حزيران/ يونيو الماضي، حمزة عبدي بري رئيسا للحكومة، وكان البرلمان قد منحه الثقة في 25 يونيو/ حزيران الماضي، على أن يشكل حكومته خلال 30 يوما بحسب الدستور.

وبرر رئيس الوزراء الجديد هذا التأخير الإثنين بتأثير العملية الانتخابية الطويلة وما نجم عنها من انعدام للثقة. وقال في بيان "بهدف تشكيل حكومة جيّدة ومتوازنة، من الأساسي أن أكرس وقتا كافيا لاستشارة مختلف المسؤولين السياسيين في البلد وفي المجتمع المدني".

وفي 15 حزيران/يونيو، أصبح حمزة عبدي بري (48 عاما) النائب من ولاية جوبالاند والعضو في حزب الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس الوزراء الحادي والعشرين للصومال خلفا لمحمد حسين روبل الذي تولى هذا المنصب منذ أيلول/سبتمبر 2020.

يذكر أن الصومال تشهد منذ 15 عاما تمردا ضد الحكومة الفيدرالية تخوضه جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما تواجه البلاد خطر مجاعة وشيكة ناجمة عن واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 40 عاما.

ويعاني ما يربو عن 7,1 مليون صومالي، أي نحو نصف عدد السكان، من حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة، فيما تسبب الجفاف بنزوح نحو 918 ألف شخص إلى دول مجاورة.

فرانس24/ أ ف ب

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