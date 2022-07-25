الكاميرون: تجمع أحزاب سياسية يطالب ماكرون بالاعتراف بـ"جرائم فرنسا الاستعمارية"

دعت أحزاب سياسية كاميرونية الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بـ"جرائم فرنسا الاستعمارية"، بالتزامن مع زيارته للكاميرون حيث سيلتقي نظيره بول بيا، في جولة ستقوده أيضا إلى بنين وغينيا بيساو. وقال عضو من "الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" إنه ينبغي "عرض جميع جرائم فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل نهائي".

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طالب تجمع أحزاب سياسية في الكاميرون الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بـ"جرائم فرنسا الاستعمارية"، قبل ساعات من زيارته للكاميرون حيث سيلتقي نظيره بول بيا، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وضمن هذا الشأن، قال العضو في "الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" بيديمو كووه خلال مؤتمر صحفي في دوالا: "لدينا نزاع تاريخي مع فرنسا. ليس وصول ماكرون هو الذي يثير المشكلة. نحن نغتنم الفرصة لتوعية الكاميرونيين على المشكلة مع فرنسا، من خلال عرض جميع جرائم فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل نهائي إذا أردنا أن تكون لدينا علاقة سلمية".

وخلال المؤتمر الصحفي، دعا فالانتان دونغمو، وهو عضو آخر في هذه الحركة، الرئيس الفرنسي إلى "الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية مثلما بدأت فرنسا تفعل في الجزائر".

وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في 1918، عهدت منظمة عصبة الأمم بمعظم مستعمرة الكاميرون الألمانية آنذلك إلى وصاية فرنسا، فيما أعطي الجزء الغربي منها، المتاخم لنيجيريا، إلى بريطانيا.

وقبل استقلال الكاميرون في 1960، قمعت السلطات الفرنسية بشكل دموي المقاومين من "اتحاد شعوب الكاميرون" وهو حزب قومي تأسس في نهاية الأربعينيات وشارك في الكفاح المسلح ضد الاستعمار وحلفائه الكاميرونيين، خصوصا في أرض باميليكيه (غرب). وقتل الجيش الفرنسي عشرات آلاف الناشطين الموالين لـ"اتحاد شعوب الكاميرون" ومنهم القائد المؤيد للاستقلال روبين أوم نيوبي. وبعد الاستقلال، قاد الجيش الكاميروني في عهد أحمدو أهيدجو عمليات القتل.

ويبدأ ماكرون الإثنين من الكاميرون جولة تستمر أربعة أيام في القارة الأفريقية. سيزور خلالها بنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى غينيا بيساو. وستسمح الرحلة لماكرون بإعادة تأكيد "التزامه في عملية تجديد علاقة فرنسا بالقارة الأفريقية"، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وستتناول اللقاءات في الكاميرون مع الرئيس بول بيا (89 عاما)، الذي يحكم البلاد بقبضة حديد منذ قرابة 40 عاما، التهديد الذي تشكله بوكو حرام في شمال البلاد، فضلا عن النزاع الدائر منذ أكثر من خمسة أعوام في الشمال الغربي والجنوب الغربي بين مجموعات انفصالية مسلحة والقوى الأمنية.

وكان ماكرون قد أثار استياء السلطات الكاميرونية في 2020 حين قال إنه "مارس ضغطا على بول بيا" بشأن أعمال عنف "غير مقبولة" في هذه المناطق.

فرانس24/ أ ف ب

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