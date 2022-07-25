لافروف يصل إلى الكونغو في إطار جولته الأفريقية

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المحطة الثانية في جولته الأفريقية عند وصوله الأحد إلى الكونغو. وتعتبر روسيا الكونغو بلدا محايدا في صراعها مع أوكرانيا. وسيجري لافروف مع رئيس الكونغو محادثات ثنائية الإثنين قبل أن يسافر إلى أوغندا وإثيوبيا.

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا بتوقيت غرينيتش من مساء الأحد إلى مدينة أويو في شمال الكونغو، حيث بدأ المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي استهلها من القاهرة.

ويجري الرئيس ساسو نغيسو ولافروف محادثات ثنائية الإثنين.

ويُنظر إلى الكونغو برازافيل على أنها دولة "محايدة" في الصراع الروسي الأوكراني منذ شباط/ فبراير.

ومن المقرر أن يسافر الوزير الروسي بعد ذلك إلى أوغندا وإثيوبيا.

وحاول لافروف في القاهرة طمأنة شركائه المصريين حيال مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة في أفريقيا، بعد الاتفاق على توفير "ممرات آمنة" لصادرات الحبوب.

فرانس24/أ ف ب

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