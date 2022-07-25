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ماكرون في الكاميرون ضمن جولة أفريقية تشمل بنين وغينيا بيساو وتركز على التعاون العسكري

01:28 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكاميروني بول بيا. منتدى باريس للسلام، قصر الإليزيه، باريس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. © أ ف ب.

يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أفريقيا، إحدى أولوياته الدبلوماسية، بعد ثلاثة أشهر على إعادة انتخابه، ليزور الكاميرون ذات الوزن الكبير في وسط القارة، وبنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، وغينيا بيساو، ضمن جولة تمتد ما بين 25 و28 تموز/يوليو. وتستعد الكاميرون لاستقبال ماكرون الإثنين في زيارة تأتي تحت عنوان "تجديد الشراكات العسكرية في أفريقيا"، تركز أيضا على الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وعلى قضايا الإنتاج الزراعي والمسائل الأمنية. إلا أن بعض المنظمات الكاميرونية تنتظر من ماكرون فتح ملف حقوق الإنسان في أفريقيا.