اعتراض مصري في مجلس الأمن الدولي بشأن خطط إثيوبيا لملء سد النهضة

أزمة سد النهضة

© أ ف ب/أرشيف

موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير في جوبا، إثيوبيا، في 19 فبراير/شباط 2022

احتجت مصر الجمعة في مجلس الأمن الدولي على ما اعتبرته القاهرة قرارا أحاديا يخرق "الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا" بشأن خطط ملء سد النهضة. فيما تنتج أديس أبابا رسميا الكهرباء من السد منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

إعلان اقرأ المزيد

تقدمت مصر الجمعة باعتراض إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص خطط إثيوبيا لملء سدّ النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.

وفي بيان قالت وزارة الخارجية المصرية إن "مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 تموز/يوليو الجاري تُفيد بمواصلة إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا".

وأضافت الخارجية المصرية "تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي... باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية".

ومن جهتها، كانت أطلقت إثيوبيا رسميا إنتاج الكهرباء من السد في شباط/فبراير الماضي رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارا بوقف ملئه وعدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتقول أديس أبابا إن السد من بين الأكبر في أفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام 2024.

وكان وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر إلى إثيوبيا الجمعة حيث سيحاول تسهيل إمكانية وجود حل دبلوماسي للنزاع على سد النهضة الإثيوبي.

كما زار المبعوث الأمريكي الخاص القاهرة في الأيام الأخيرة، والتقى مسؤولين حكوميين في مجال "الأمن المائي لمصر" بحسب السفارة الأمريكية في القاهرة.

وللتذكير، منذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سد النهضة نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك