ألمانيا تعلق عملياتها في مالي ردا على رفض المجلس العسكري السماح لطائراتها بالتحليق

بعد رفض السلطات المالية مجددا السماح لطائراتها بالتحليق، قررت ألمانيا الجمعة تعليق "حتى إشعار آخر" الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية بمالي في إطار بعثة الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الألمانية الجمعة: "لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد العملي".

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن بلادها قررت تعليق "حتى إشعار آخر" الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة، بعد رفض السلطات المالية مجددا السماح لطائراتها بالتحليق.

وقال الناطق باسم الوزارة إن "الحكومة المالية رفضت مجددا السماح لطائرة بالتحليق اليوم" كان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم، لذلك "قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية ورحلات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد العملي".

فرانس24/ أ ف ب

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