السودان: الفيضانات تخلف عشرات القتلى وتلحق أضرارا جسيمة بالمساكن والمحاصيل

فيضان نهر النيل الأزرق في منطقة الإكماير في أم درمان بالخرطوم. السودان في 27 آب/أغسطس 2020.

يشهد السودان في الآونة الأخير تهاطل أمطار غير مسبوق تسبب في فيضانات لقي على إثرها 52 شخصا على الأقل حتفهم وألحقت أضرارا بآلاف المنازل منذ بدء موسم المطر في أيار/مايو الماضي بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

إعلان اقرأ المزيد

خلفت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على السودان منذ شهر أيار/مايو الماضي ما لا يقل عن 52 قتيلا.

وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين شهري أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر تشهد البلاد خلالها فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالأرواح والمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وقال عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن عدد "ضحايا السيول والأمطار... بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة".

وأشار أيضا إلى "انهيار كلي لـ5345 منزلا في جميع أنحاء السودان، وانهيار جزئي لـ2862 آخرين... وتم تسجيل انهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثرت أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا من جراء مياه السيول".

وأضاف إن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار هي "ولاية نهر النيل، شمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور".

وفي تقرير صدر الاثنين الماضي قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم المطر.

وبحسب المكتب فقد تضرر 314,500 شخص في السودان خلال موسم الأمطار خلال العام 2021.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك