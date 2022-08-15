كينيا: إعلان فوز وليام روتو بالرئاسة رغم رفض عدد من أعضاء لجنة الانتخابات للنتائج

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فاز وليام روتو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في كينيا يوم التاسع من آب/أغسطس 2022، حسب ما أعلن الإثنين رئيس اللجنة المستقلة للشؤون الانتخابية. فيما رفض أربعة من الأعضاء السبعة للجنة الانتخابية نفسها الاعتراف بهذه النتائج. ووعد روتو (55 عاما) الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس بالعمل مع "جميع القادة" السياسيين في البلاد.

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أعلنت اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في كينيا الإثنين على لسان رئيسها وافولا شيبوكاتي إن وليام روتو فاز بحوالى 7,18 مليون صوت (50,49 في المئة) مقابل 6,94 مليون صوت (48,85 في المئة) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من آب/أغسطس.

وأضاف وافولا "أقف أمامكم رغم الترهيب والمضايقات. لقد قمت بواجبي وفق قوانين البلاد". وقال "بموجب القانون، أعلن أن روتو وليام ساموي قد انتُخب رئيسا".

وقبل هذا الإعلان بوقت قليل، قال أربعة من الأعضاء السبعة في اللجنة الانتخابية إنهم لا يعترفون بالنتائج، الأمر الذي أثار قلقا بشأن تزوير الانتخابات التي تمت مراقبتها عن كثب في مركز القوة السياسية والاقتصادية شرق أفريقيا.

وإثر الإعلان عن النتائج، وعد روتو البالغ من العمر 55 عاما، بالعمل مع "جميع القادة" السياسيين في كينيا. وأوضح إنه "لا يوجد مكان للانتقام"، مضيفا "أدرك تماما أن بلادنا في مرحلة نحتاج فيها إلى كل الأيدي الموجودة فيها".

ووبهذا يصبح وليام ساموي روتو الرئيس الخامس لكينيا خلفا لأوهورو كينياتا الذي لم يكن لديه الحق في الترشح مرة ثالثة، بعد ولايتين منذ العام 2013.

وقد تفوق روتو على أودينغا بفارق 233,211 صوتا بعد حملة وعملية انتخابية سلمية عموما.

فرانس24/ أ ف ب

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