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ريبورتاج: في مالي.. برفقة آخر الجنود الفرنسيين الذين غادروا قاعدة غاو

02:04 مركبات عسكرية فرنسية مدرعة يتم سحبها من قاعدة غاو في شمال مالي. © فرانس24.

غادر آخر الجنود الفرنسيين من قوة برخان مالي الإثنين بعد تسع سنوات من الانتشار في المنطقة لمحاربة الجهاديين في الساحل، على خلفية تدهور العلاقات بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو. ومع انسحابهم من غاو، أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في شمال مالي، يحل فجر يوم جديد على البلاد مع تسيير آخر دورية للمظليين من قوات النخبة، ولن يتبقى أي جندي فرنسي في مالي رغم أن التهديد الجهادي لا يزال قائما في كل مكان وأي وقت.