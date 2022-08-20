الصومال: هجوم على فندق في مقديشو يودي بحياة ثمانية مدنيين على الأقل

منظر عام لمحيط فندق الحياة بالعاصمة الصومالية مقديشو والذي هاجمه مسلحون تابعوم لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة، 20 آب/أغسطس 2022.

نفذ مسلحون من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو الجمعة، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين. وأعلن مسؤول أمني أن منفذي الهجوم "تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق" وأن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".

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أعلن مسؤول أمني صومالي السبت أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم شنه متطرفون إسلاميون في حركة الشباب على فندق في العاصمة مقديشو.

وقال المسؤول محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الإرهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق". وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الآن".

واقتحم جهاديون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.

وأضاف عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".

وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وسمع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.

وهو أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو.

وتجمع عشرات الأشخاص ليل الجمعة السبت أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم.

وقال أحد هؤلاء ويدعى مودي علي "كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتي (...) محاصر داخل الفندق". وأضاف "تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة ستة أشخاص آخرين بينهم اثنان أعرفهما".

فرانس24/ أ ف ب

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