باريس تؤكد أنها تبذل كل الجهود من أجل تحرير الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا المختطف في مالي

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قبل يومين من مرور 500 يوم على خطف الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، قال مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن باريس تبذل كل ما في وسعها من أجل تحرير المواطن المعتقل في مالي منذ سنة 2015. يأتي ذلك عقب أيام من مغادرة آخر الجنود الفرنسيين في قوة برخان لمكافحة الجهاديين مالي، وفي سياق تدهور العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.

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أكد مساعد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا ديلما الجمعة أن بلاده تبذل كل الجهود لتحرير مواطنها المختطف في مالي، الصحافي أوليفييه دوبوا.

في هذا السياق، أضاف المتحدث خلال حديثه للصحافيين أن "سحب عملية برخان من مالي لا يقلل في شيء التزام فرنسا تحرير السيد أوليفييه دوبوا".

وغادر آخر جندي فرنسي مالي بعدما دفع المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 والذي بات يتعامل مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد بعد انتشار لمدة تسع سنوات ونصف سنة في إطار مكافحة الجماعات الجهادية.

وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي قبل يوم الأحد الذي يوافق مرور 500 يوم على خطف الصحفي الفرنسي.

وكان ودوبوا، الصحافي المستقل الذي يعيش ويعمل في مالي منذ سنة 2015، أعلن بنفسه في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 آيار/مايو 2021 أنه اختطف في 8 أبريل/نيسان في غاو في شمال مالي على يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الجهادي الأبرز في الساحل والمرتبط بتنظيم القاعدة، هو الرهينة الفرنسي الوحيد في العالم.

وأرسلت عائلته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطاقة بريدية مع اقتراب مرور 500 يوم على خطفه تسأله فيها عن موعد تحرير ابنها.

وأكد مساعد المتحدث باسم الخارجية أن السلطات الفرنسية على تواصل دائم مع عائلة دوبوا، مكررا أن "التكتم (في قضايا الخطف) شرط أساسي لفاعلية عمل الدولة وأمن الأشخاص".

فرانس24/ أ ف ب

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