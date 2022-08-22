فيضانات في السودان

السودان: عشرات القتلى والمفقودين وإعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق جراء أمطار وسيول غزيرة

01:26 فيضانات السودان © صورة ملتقطة من الشاشة.

أسفرت الأمطار الغزيرة والسيول في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا وفقدان آخرين، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ. وتزداد المخاوف من كارثة بيئية مع اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه السيول. وجراء هذا الوضع المناخي غرقت مدن بأكملها وأغلقت الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية وأوقفت الإمدادات الغذائية التي تأتي من المدن الكبيرة.