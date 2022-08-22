مالي: المجلس العسكري الحاكم يعلن تعيين الكولونيل عبدالله مايغا رئيسا للحكومة بالوكالة

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في مرسوم رسمي، أُعلن في مالي الأحد، تعيين الكولونيل عبدالله مايغا، رئيسا للحكومة بالوكالة بدلا من المدني شوغل كوكالا مايغا. وبهذا التعيين، وإلى جانب رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غويتا، يتولى رئيس السلطة التنفيذية عسكريَّا آخر. وتجدر الإشارة بأن المجلس العسكري كان قد وافق تحت ضغط دولي مورس عليه إثر انقلاب العام 2020 على إبقاء المنصبين بيد مدنيَّين، مع الاحتفاظ بالسلطة العليا في القرارات.

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أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الأحد، أنه عين وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الكولونيل عبدالله مايغا، رئيسا للحكومة بالوكالة بدلا من المدني شوغل كوكالا مايغا الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.

وتضمن مرسوم تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي، أن "الكولونيل عبدالله مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، اختير لكي يشغل بالوكالة (منصب) شوغل كوكالا مايغا" في رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة.

يذكر أنه إلى جانب حقيبة اللامركزية التي تولاها، شغل عبدالله مايغا البالغ أربعين عاما منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.

وكان مايغا مغمورا قبل تعيينه متحدثا باسم الحكومة في نهاية العام 2021، وقد أطل بهذه الصفة مرارا على شاشة التلفزيون الرسمي في الأشهر الأخيرة، وأصدر بعضا من بيانات الحكومة الأشد وقعا والتصريحات الأكثر حديّة ضد فرنسا.

ففي نهاية تموز/يوليو طالب مايغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنبذ "نزعته الاستعمارية الجديدة" و"تعاليه".

والكولونيل مايغا لم يكن من ضمن حلقة الضباط الذين استولوا على السلطة مع الكولونيل غويتا في آب/أغسطس 2020.

لكنه يعد مقربا من رئيس المجلس العسكري الحاكم، وأصبح الصوت الذي يجسد سياسة قطيعة مع فرنسا وحلفائها، اعتُمدت بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح في أيار/مايو 2021 الرئيس ورئيس الوزراء المدنيَّين.

وعلى إثر الانقلاب الثاني تم تنصيب غويتا رئيسا انتقاليا.

وبعد تعيين ضابط رئيسا للحكومة باتت السلطة التنفيذية بيد عسكريَّين، مع العلم بأن المجلس العسكري كان قد وافق تحت ضغط دولي مورس عليه إثر انقلاب العام 2020 على إبقاء المنصبين بيد مدنيَّين، مع الاحتفاظ بالسلطة العليا في القرارات.

وكان شوغل كوكالا مايغا وهو سياسي مالي مخضرم قد عين رئيسا للحكومة بعد الانقلاب الثاني الذي وقع في أيار/مايو 2021، لكنه أصيب بوعكة صحية قبل نحو أسبوع ونُقل إلى مستشفى للعلاج، وفق مسؤول طبي.

وأشار مكتب رئيس الوزراء في صفحته على فيس بوك أنه "بعد 14 شهرًا من العمل الدؤوب" يأخذ رئيس الحكومة شوغل كوكالا مايغا "استراحة قسرية" بتوصية من طبيبه.

ومنذ أشهر يوجه قادة سياسيون كثر في مالي انتقادات لمايغا ويطالبون باستقالته. واتهمه كثر من حلفائه السابقين في حركة 5 حزيران/يونيو لتجمع القوى الوطنية التي كان أحد مؤسسيها، بالتخلي عن "النضال الحقيقي من أجل التغيير" والعمل من أجل مصالحه الخاصة وليس مصالح البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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