موسم أمطار شحيح للعام الخامس على التوالي في القرن الأفريقي ينبئ بـ"كارثة إنسانية غير مسبوقة"

شح المياه

© أ ف ب/ أرشيف

طفل يجلس على أرض مشققة بسبب الجفاف قرب سد المسيرة على بعد 140 كيلومترا من الدار البيضاء في الثامن من آب/أغسطس 2022.

للعام الخامس على التوالي تشهد منطقة القرن الأفريقي موسم أمطار شحيح، وعلى خلفية ذلك، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الجمعة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وقد تسببت مواسم الأمطار الشحيحة السابقة في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1,1 مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

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حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الجمعة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث توقعت أن يزداد الجفاف المدمر في القرن الأفريقي سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي.

وأشارت المنظمة أن كلا من إثيوبيا وكينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئا.

وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس للصحافيين في جنيف "الجفاف سيستمر". مضيفة أن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الأفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر.

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وتابعت "للأسف، تظهر التوقعات احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة".

ويتوقع أن تشهد المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام.

ويذكر أن مواسم الأمطار الأربعة الشحيحة حتى الآن قد تسببت في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1,1 مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة التي ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليونا.

وعادة ما يساهم موسم الأمطار الذي يستمر من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر بما يصل إلى 70 في المئة من المتساقطات السنوية الإجمالية في الأجزاء الاستوائية من منطقة القرن الأفريقي الكبرى خصوصا في شرق كينيا.

وقال غوليد أرتان مدير مركز المناخ الإقليمي لشرق أفريقيا التابع للمنظمة الأممية إن التوقعات تظهر أنه سيكون هناك موسم أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن الأفريقي. مضيفا "في إثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة".

فرانس24/ أ ف ب

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