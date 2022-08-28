تركيا تستنكر اتهامات ماكرون لها بنشر دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا مع روسيا والصين

زيارة ماكرون إلى الجزائر

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صورة تم التقاطها في 5 يناير/كانون الثاني 2018، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الإليزيه في باريس.

نددت أنقرة السبت بتعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "غير المقبولة" و"غير الملائمة" بعد أن اتهم تركيا خلال زياته الجزائر الجمعة، بنشر دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا ضمن "شبكات" تديرها مع موسكو وبكين. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "من غير المقبول أن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يجد صعوبات في مواجهة ماضيه الاستعماري.. يحاول التملص منه باتهام دول أخرى بينها بلادنا".

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استنكرت تركيا السبت تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "غير المقبولة" و"غير الملائمة" بعد أن اتهم من الجزائر الجمعة "شبكات" تديرها تركيا وموسكو وبكين بنشر دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا.

ودعا ماكرون الجمعة خلال ثاني يوم من زيارته إلى الجزائر شباب هذا البلد والشباب الأفريقي "إلى عدم الانجرار" وراء "التلاعب الهائل" الذي تقف وراءه شبكات تديرها قوى أجنبية "في الخفاء"، تُقدّم فرنسا على أنها "العدو". وأشار إلى تركيا وروسيا والصين ناسبا إليها "أجندة نفوذ واستعمار جديد وإمبريالية".

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تانجو بيلغيتش على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد بلادنا https://t.co/lI4YNsEq0Q pic.twitter.com/vUvlpEojGs — Turkish MFA Arabic (@MFATurkiyeAR) August 27, 2022

في السياق، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش في بيان بتصريحات ماكرون معتبرا أنها "غير ملائمة للغاية". وقال "من غير المقبول أن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يجد صعوبات في مواجهة ماضيه الاستعماري في أفريقيا وخصوصا في الجزائر، يحاول التملص من هذا الماضي الاستعماري باتهام دول أخرى بينها بلادنا".

وتابع الدبلوماسي التركي: "نأمل أن تصل فرنسا في أسرع وقت ممكن إلى النضج اللازم لمواجهة ماضيها الاستعماري بدون اتهام دول أخرى".

وهدفت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر والتي استمرت ثلاثة أيام إلى طي صفحة التوترات التي شابت علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة. ففي الخريف الماضي، اندلع خلاف عميق بين البلدين في الخريف بشأن مسألة الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

كما تأتي الزيارة في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية إيجاد بديل للنفط والغاز الروسيين، لا سيما من خلال تعزيز إمداداتها من الجزائر وهي من أكبر منتجي الغاز، وتتوقع الجزائر في المقابل تأكيد دورها كقوة إقليمية.

فرانس24/ أ ف ب

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