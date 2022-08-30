أنغولا: جواو لورينسو يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد تصدر حزبه الانتخابات التشريعية

تمكن الرئيس الأنغولي المنتهية ولايته جواو لورينسو من الفوز بعهدة رئاسية ثانية، بعد أن تصدر حزبه الحاكم "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" الانتخابات التشريعية بنسبة 51,17 بالمئة من الأصوات حسب النتائج الرسمية. ووفق دستور البلاد التي يرزح أكثر من نصف مواطنيها تحت خط الفقر، لا يتم تنظيم انتخابات رئاسية وينبغي في المقابل تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الاقتراع، رئيسا للدولة.

إعلان اقرأ المزيد

فاز الحزب الحاكم في أنغولا بالانتخابات التشريعية، ما يمنح الرئيس الحالي جواو لورينسو ولاية ثانية، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت الإثنين.

ولا توجد انتخابات رئاسية في أنغولا، حيث إن الدستور ينص على تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، رئيسا للدولة.

وفي ختام الانتخابات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد، حصل حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" على 51,17 بالمئة من الأصوات، مقابل 43,95 بالمئة لحزب "الحركة من أجل استقلال أنغولا التام" (يونيتا)، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي.

وتحكم "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" المستعمرة البرتغالية السابقة منذ نيلها الاستقلال عام 1975.

لكن زعيم حزب يونيتا، أكبر الأحزاب المعارضة في أنغولا، رفض الجمعة النتائج الأولية للانتخابات، التي أظهرت فوز منافسه في الاقتراع الذي أجري الأسبوع الماضي. ودعا كوستا جونيور، مشيرا إلى تناقضات بين الإحصاء الرسمي وإحصاءات حزبه، إلى تشكيل لجنة دولية لمراجعة الأرقام.

وخاض لورينسو حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت المقربين من راعيه الراحل خوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي حكم البلاد 38 عاما بقبضة حديد واتهم بالفساد والمحسوبية، تاركا إرثا مثيرا للجدل. ويأتي الإعلان عن هذه النتائج غداة تشييع دوس سانتوس الذي توفي في الثامن من يوليو/تموز عن 79 عاما في مستشفى ببرشلونة أدخل إليه بعد سكتة قلبية.

هذا، وتفيد أرقام البنك الدولي بأن أكثر من نصف مواطني أنغولا البالغ عددهم 33 مليونا يعيشون تحت خط الفقر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك