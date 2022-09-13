كينيا: جرحى جراء تدافع في ملعب سيؤدي فيه الرئيس المنتخب وليام روتو اليمين الدستورية

الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو في منزله في كارين، على مشارف نيروبي، بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في 5 سبتمبر 2022.

أصيب عدد من الأشخاص بجروح الثلاثاء في نيروبي بكينيا، خلال محاولتهم الدخول إلى ملعب رياضي حيث سيؤدي الرئيس المنتخب وليام روتو اليمين الدستورية. ووفق السلطات فإن الملعب الذي يتسع لـ60 ألفا امتلأ منذ الساعة الخامسة صباحا ما أدى لاحقا إلى التدافع ووقوع إصابات.

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أفادت وسائل إعلام محلية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح الثلاثاء بعدما حاول حشد اقتحام استاد نيروبي حيث سيؤدي الرئيس الكيني الجديد وليام روتو اليمين.

وحاول مئات الأشخاص تسلق البوابات المحيطة بملعب كاساراني المجمع الذي يتسع لستين ألف شخص وامتلأ عند الفجر.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية تجمع مئات الأشخاص أمام أحد المداخل وسقط عشرات فوق بعضهم البعض. ونقل رجال إنقاذ جرحى بينما بدا أن الوضع يتجاوز قدرة الشرطة.

من جهتها أعلنت الشرطة الكينية على لسان المتحدث باسمها برونو شيوسو على تويتر "منذ الساعة الخامسة كان الملعب ممتلئا". وشجع السكان على متابعة حفل تنصيب الرئيس الجديد "من منازلهم المريحة".

ويؤدي وليام روتو الثلاثاء اليمين الدستورية ليصبح خامس رئيس لكينيا رسميا بعد عدة أسابيع من جدل تلى انتخابات شهدت منافسة حادة في بلد يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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