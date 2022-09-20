أوغندا: وزارة الصحة تؤكد تفشي فيروس الإيبولا في البلاد

ا ف ب

إجراءات صحية في مركز للكشف عن الإصابة بوباء إيبولا في غوما في 16 تموز/يوليو 2019

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تفشي فيروس الإيبولا في منطقة موبيندي، وأكدت حالة وفاة بهذا الفيروس لرجل في الـ24 من العمر ظهرت عليه أعراض المرض قبل موته. وكان الفيروس قد تفشى في غرب أفريقيا عام 2014، حين حصد حياة 11300 شخص في غينيا وسيراليون وليبريا.

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أكدت وزارة الصحة الأوغندية الثلاثاء تفشي فيروس الإيبولا في منطقة موبيندي. وقالت الوزارة على تويتر إن الحالة المؤكدة لرجل يبلغ من العمر 24 عاما ظهرت عليه الأعراض وتوفي فيما بعد.

ويتسبب الإيبولا في قيء وحمى نزفية وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسد. وبلغت ذروة تفشي ذلك الوباء في غرب أفريقيا في 2014، عندما أودى بحياة 11300 شخص في غينيا وسيراليون وليبريا.

وعادة ما يجري الإعلان عن انتهاء تفشي الإيبولا إذا مر 42 يوما منذ تسجيل آخر حالة مؤكدة دون الإعلان عن حالة جديدة.

فرانس24 / أ ف ب / رويترز

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