بوركينا فاسو: عسكريون يعلنون إقالة قائد المجلس العسكري الحاكم بول-هنري داميبا وتعليق العمل بالدستور

ساعات بعد سماع إطلاق نار في العاصمة واغادوغو، أعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة في بيان قرؤوه على التلفزيون الرسمي إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية كانون الثاني/يناير. وقالوا إن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.

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أعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة في بيان متلفز إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية كانون الثاني/يناير. وقالوا إن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب

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