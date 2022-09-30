سماع دوي إطلاق نار كثيف في عاصمة بوركينا فاسو وقطع بث التلفزيون الرسمي

أ ف ب / أرشيف

عناصر في جيش بوركينا فاسو بشمال البلاد، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أكد شهود سماع طلقات نارية فجر الجمعة في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، وذلك في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة خلال انقلاب في كانون الثاني/ يناير الماضي. وكان بث التلفزيون الرسمي مقطوعا صباح الجمعة وحلت شاشة سوداء محل البرامج مع رسالة "لا إشارة فيديو".

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أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي إطلاق نار كثيف في المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

كما أكد شهود لوكالة الأنباء الفرنسية سماع طلقات نارية في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة خلال انقلاب في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال أحدهم وهو يقيم قرب مقر الرئاسة "لقد سمعت دوي نيران قوية حوالى الساعة 4,30 بالتوقيت المحلي وغرينيتش، وقامت آليات عسكرية بسد الطرقات في محيط منزلي".

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بأن عدة محاور طرقات في عاصمة بوركينا فاسو كانت مغلقة صباح الجمعة من قبل عسكريين.

انتشر هؤلاء العسكريون على أبرز مفترقات طرق في المدينة لا سيما حي أواغا 2000 حيث تقع الرئاسة ومقر المجلس العسكري الحاكم لكن أيضا أمام مقر التلفزيون الوطني كما قال أحدهم.

كان بث التلفزيون الرسمي مقطوعا صباح الجمعة وحلت شاشة سوداء محل البرامج مع رسالة "لا إشارة فيديو".

تولى السلطة منذ نهاية كانون الثاني/يناير 2022 في بوركينا فاسو مجلس عسكري وصل إلى السلطة خلال انقلاب.

وضع أمني مضطرب

ووعد رئيس هذا المجلس اللفتانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بجعل الأمن أولويته في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات هجمات جهاديين.

لكن الوضع لم يتحسن والهجمات الدامية التي تطال عشرات المدنيين والجنود مستمرة.

هذا الأسبوع تعرض موكب كان يفترض أن ينقل مساعدات غذائية إلى مدينة دجيبو (شمال) لهجوم من قبل جهاديين مفترضين.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، قتل 11 جنديا وأصيب 28 شخصا واعتبر 50 مدنيا في عداد المفقودين.

منذ 2015، أوقعت الهجمات المتكررة آلاف القتلى وتسببت بنزوح حوالى مليوني شخص.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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