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ما أسباب الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو وهل لروسيا دور فيه؟

04:08 صورة من شاشة فرانس24 © فرانس24

تعود أسباب الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو إلى عدم قدرة القوات المسلحة على مواجهة الفصائل الجهادية الناشطة في شمال وشرق البلاد، بحسب صحافي فرانس24 المتخصص في الحركات الجهادية وسيم نصر، وتلك هي نفس الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الأول مطلع العام الحالي منذ ثمانية أشهر. وبالرغم من ظهور الأعلام الروسية في الشوارع منذ ليلة الانقلاب الأولى، من المبكر التأكيد على أن روسيا لها يد أو ضلوع مباشر بما حصل، علما أن موسكو هنأت عبر عدد من الأصوات النقيب تراوري، كما كانت قد هنأت العقيد داميبا المخلوع مطلع العام. وستظهر الأيام المقبلة توجهات السلطة الجديدة في واغادوغو.