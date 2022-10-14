بوركينا فاسو: القوى الوطنية تسمي إبراهيم ترواري رئيسا انتقاليا للبلاد

القوى الوطنية في بوركينا فاسو تشارك في بداية يومين من المحادثات الوطنية لاعتماد ميثاق انتقالي وتعيين رئيس مؤقت لقيادة البلاد ، واغادوغو، 14/ تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

بعد أسبوعين من استيلائه على السلطة في ثاني انقلاب عسكري تشهده بوركينا فاسو عام 2022، أجمع المسؤولون العسكريون والأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني، الجمعة، على تسمية الضابط برتبة كابتن في الجيش إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا للبلاد.

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اختار المسؤولون العسكريون والأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني في بوركينا فاسو، الجمعة، الضابط برتبة كابتن في الجيش إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أسبوعين من استيلائه على السلطة في ثاني انقلاب في البلاد هذا العام.

ويجتمع نحو 300 مندوب على مدار يومين في العاصمة واغادوغو لوضع الخطوط العريضة لإعادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى الحكم الدستوري.

وقال عضو في المجلس العسكري لوكالة الأنباء الفرنسية "تمت للتو تسمية الكابتن تراوري بإجماع المشاركين في الجلسات (الوطنية) رئيسا انتقاليا"، الأمر الذي أكده مسؤول عسكري آخر.

وتبنى المشاركون في الحوار المادة الخامسة من "الشرعة الانتقالية" التي تنص على أن "رئيس الحركة الوطنية للحماية والإصلاح (المجلس العسكري الحاكم) يمارس مهمات الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية"، بحسب المصدرين المذكورين.

كما تبنى المشاركون المادة الرابعة من الشرعة التي تقول إن "ولاية الرئيس الانتقالي تنتهي مع تنصيب الرئيس المنبثق من الانتخابات الرئاسية" المقررة في 2024.

وتكافح بوركينا فاسو تمردا عنيفا تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.

وأودى العنف بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي.

وكان الشعور بالإحباط نتيجة انعدام الأمن سببا وراء انقلابين في بوركينا فاسو هذا العام، ومثلهما في مالي منذ عام 2020.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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