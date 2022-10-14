جنوب السودان: سوء التغذية يمس أكثر من مليون طفل والمنظمات الإغاثية تدق ناقوس الخطر

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لاجئة من جنوب السودان في مخيم التكامل السوداني بضواحي الخرطوم في 5 تموز/يوليو 2021.

دقت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الإغاثية غير الحكومية ناقوس الخطر الخميس، معلنة أنّ حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان يعانون من سوء التغذية، وأنّ الدولة تواجه "أسوأ أزمة جوع" سببها على وجه الخصوص فيضانات متتالية ونزاعات مسلّحة. إلى جانب زيادة أسعار المنتجات المستوردة والتي ارتفعت أساساً بسبب الحرب في أوكرانيا.

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قالت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الإغاثية غير الحكومية الخميس، إن ما يقارب الـ 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان يفتقرون لأدنى وسائل المعيشة ويعانون سوء تغذية حاد.

ووفق الأمم المتحدة، فإنّ 8.9 مليون شخص في هذا البلد، أي 70% من سكّانه، هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت في بيان "أنقذوا الطفولة" إن هذا العدد "يشمل 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية".

ونقل البيان عن جيب رابيلتوسابورن، مدير المنظمة في جوبا، قوله إنّ "جنوب السودان هو إحدى الدول الخمس الأكثر هشاشة في العالم أمام التغيّر المناخي".

كما أوضحت المنظمة غير الحكومية أنّ "الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة مع تضرّر أكثر من 615 ألف شخص، جرّاء سنة رابعة على التوالي من فيضانات غير مسبوقة دمّرت مساكن ومحاصيل وتسبّبت في زيادة حالات الإصابة بالملاريا ولدغات الأفاعي، ولا سيّما بين النساء والأطفال".

وقد شهدت البلاد هذا العام، وللسنة الرابعة على التوالي، فيضانات تضرّرت منها حتى الآن تسع من ولايات البلاد العشر.

وقالت المنظمة الإغاثية أيضا إنّ عملة جنوب السودان فقدت 40% من قيمتها هذا العام، الأمر الذي أدّى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة والتي ارتفعت أساساً بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتعد دولة جنوب السودان دولة فتية وحبيسة تقع شرق أفريقيا. رأت النور في 2011 عندما انفصلت عن السودان، وهي غارقة في أعمال عنف سياسية وعرقية ولم تعرف الاستقرار لحد الساعة.

فرانس24/أ ف ب

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