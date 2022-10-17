غوتيريش يحذر من تدهور الوضع في إثيوبيا ويقول إنه "يخرج عن السيطرة"

جنود من الحكومة الإثيوبية على ظهر شاحنة على طريق بالقرب من أغولا، شمال ميكيلي، في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا في 8 مايو 2021.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين الاثنين، إن الوضع في منطقة تيغراي بإثيوبيا بات "يخرج عن السيطرة"، داعيا القوات الإريترية للانسحاب "فورا". تأتي تصريحات غوتيريش فيما تعهدت الحكومة الإثيوبية باستعادة السيطرة على مطارات ومواقع أخرى في تيغراي، متجاهلة نداء من الاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين لإنهاء المعارك في منطقة تيغراي بإثيوبيا، حيث بات الوضع "يخرج عن السيطرة" ودعا إلى "الانسحاب الفوري" للقوات الإريترية.

وصرح أنطونيو غوتيريش للصحافيين "بات الوضع في إثيوبيا خارجا عن السيطرة. بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية"، معتبرا أن "لا حل عسكريا" للأزمة. وتابع أن"القتال في منطقة تيغراي الإثيوبية يجب أن يتوقف"، موجها نداء "للانسحاب الفوري" للقوات المسلحة الإريترية من إثيوبيا.

وجاء كلام غوتيريش فيما تعهدت الحكومة الإثيوبية باستعادة السيطرة على مطارات ومواقع أخرى في تيغراي، متجاهلة نداء الاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

يذكر أن المعارك تجددت في آب/أغسطس بعد هدوء استمر خمسة أشهر، مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه حتى قبل تجدد الاقتتال كان 13 مليون شخص يعانون نقصا في الأغذية المناسبة في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر، مؤكدا أن وصول المساعدات إلى تيغراي متوقف منذ سبعة أسابيع، فيما تصل المساعدات إلى المنطقتين الأخريين بشكل متقطع.

واعتبر غوتيريش أن كل "الأطراف يجب أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية سريعا ومن دون عوائق إلى كل المدنيين الذين يحتاجون إليها". مشيرا إلى أنه "لا حل سياسيا والمدنيون يدفعون ثمنا مروعا".

ودعا إلى استئناف سريع لمحادثات السلام للتوصل إلى تسوية سياسية. وختم قائلا "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاتحاد الإفريقي بشتى الطرق لإنهاء هذا الكابوس على الشعب الإثيوبي".

فرانس24/ أ ف ب

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