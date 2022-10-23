الأمم المتحدة تحذر من خطر "مجاعة كبرى" في الصومال وتطلب مساعدة دولية عاجلة

أطلقت الأمم المتحدة الجمعة تحذيرا جديدا من خطر حدوث "مجاعة كبرى" في الصومال قبل نهاية 2022، مؤكدة أن وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليا للبلاد بتفادي كارثة جديدة قد تكون أسوأ من المجاعة الأخيرة في 2011، والتي أودت بحياة 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

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حذرت منظمة الأمم المتحدة مجددا الجمعة بشأن الوضع في الصومال منبهة إلى أن وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليا للبلاد بتفادي "مجاعة كبرى"، داعية لتعزيز المساعدة الدولية بشكل عاجل.

ويتخوف العاملون في المجال الإنساني الأسوأ، ويرجحون أن يكون الوضع أخطر مما كان عليه خلال المجاعة الأخيرة في 2011 والتي أودت بحياة 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

في السياق، قالت لورا ترنر المسؤولة الثانية في المكتب الوطني لبرنامج الأغذية العالمي للصحافيين في جنيف من مقديشو، إنه بدون زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية "يتوقع حدوث مجاعة قبل نهاية العام".

يشكل خطر المجاعة تهديداً وشيكاً في أجزاء من #الصومال ومن المتوقع أن يواجه 6.7 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بين أكتوبر وأوائل ديسمبر بسبب الجفاف.



أجبر الجفاف أكثر من مليون صومالي على ترك منازلهم ويعتبر هؤلاء الأشخاص من بين الأكثر عرضة لسوء التغذية وإنعدام الأمن الغذائي. pic.twitter.com/z2xcLb2V1s — WFP بالعربي (@WFP_AR) October 20, 2022

وبعد أربعة مواسم شهدت هطول أمطار ضئيلة منذ نهاية 2020 إضافة إلى موسم خامس مشابه، باتت الصومال على طريق المجاعة. ففي جميع أنحاء البلاد تضرر 7,8 ملايين شخص أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف منهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وكانت المنظمة الدولية قد حذرت في مطلع سبتمبر/أيلول من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة سيتم إعلان حالة المجاعة في المناطق الجنوبية في بيدوا وبوركابا في الفترة ما بين بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

وخلال الأشهر الأخيرة، وسّع برنامج الأغذية العالمي أنشطته في الصومال لمساعدة عدد قياسي من الأشخاص.

وتمثل هذه الأزمة الآن أكبر عملية للمنظمة في العالم.

وفي سبتمبر/أيلول وزّع البرنامج المواد الغذائية والمال على ما يقارب 4,2 ملايين شخص في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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