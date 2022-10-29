الصومال: انفجاران متزامنان يستهدفان مقر وزارة التربية في العاصمة مقديشو

أكدت السلطات الصومالية السبت، انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو استهدفتا وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. هذا، ولم تتبن أي جهة حتى الآن الاعتداء.

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أعلنت الشرطة الصومالية وشهود عيان، عن انفجار سيارتين مفخختين السبت في مقديشو، مستهدفتين وزارة التربية، ما أسفر عن سقوط "ضحايا"، وأحدث أضرارا جسيمة في المباني المحيطة.

وأكد صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية، إن "الانفجارين المتزامنين" وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة، وخلفا "العديد من الضحايا"، مضيفا "سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقا".

من جهته، قال الشرطي إبراهيم محمد إن إحدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية.

وتابع: "بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها".

من جانبه، أفاد الشاهد عبد الرحمن عيسى أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول.

وأورد شاهد آخر يدعى أمينو سلاد "شاهدت دخانا كثيفا في محيط الوزارة وأضرارا جسيمة".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة إلى حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي ما زلت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.

فرانس24/ أ ف ب

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